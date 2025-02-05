カナダとメキシコへの高関税を１か月間延期する一方、中国には予定通り発動した。トランプ米大統領の高関税政策が世界を翻弄（ほんろう）している。貿易戦争が本格化しないよう、各国は、トランプ氏の真意や出方について、よく見極めながら対処していくことが重要だ。トランプ氏は１日、カナダとメキシコからの輸入品に原則２５％の関税、中国には１０％の追加関税をかける大統領令に署名した。４日から実施予定だったが、