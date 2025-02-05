160安打を目標に「1番・中堅」で開幕からチームを引っ張る。ソフトバンクの周東佑京内野手（28）が4日、今キャンプ初めてA組に交じってのフリー打撃と、中堅での守備練習を行った。昨年11月に左膝の手術を受け、現在はリハビリをしながら、2月中旬まで独自調整が許されているS組で汗を流している。「あまりハッスルしないように。全力で走れるとは思いますけど焦らずに」。調整は順調で、予定されている15日のA組合流に向けて