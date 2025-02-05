【核心直撃】今季の中日のキーマンとなりそうなのが、新外国人のジェイソン・ボスラー内野手（３１）だ。昨年、マリナーズ傘下の３Ａで３１本塁打、１１０打点を記録した左の長距離砲が実力を発揮すれば、課題の得点力不足も解消できる。名古屋の新助っ人に意気込みを聞いた。――第１クールを終わっての感想はボスラーここ数日、チームメートと楽しくやれているのが大きい。キャンプでは楽しく野球をこなして自分の役割をや