経済産業省は、大手スーパーや食品メーカーなどと協力して加工食品などの商品情報を表すデータを統一化し、共同で利用できるデータ基盤の構築に乗り出す。現在は各社で管理方法がバラバラのデータを共有化し、流通業界の効率化を図る。２０２６年度の実用化を目指しており、物流センターや配送の共同化にもつなげる考えだ。経産省は商品データの統一化に向け、２５年度に官民で協議会を発足させる。イオンやセブン＆アイ・ホー