３５回目となる「世界らん展２０２５―花と緑の祭典―」（読売新聞社、ＮＨＫなど主催）が５日、東京都文京区の東京ドームシティプリズムホールで開幕する。１２日までの会期中、１００万輪のランが会場を彩る。４日は作品審査が行われ、最高賞の日本大賞に神奈川県横須賀市の園芸家、曽我達朗（たつあき）さん（５５）が出品したパフィオペディラム属ワーディー「オオスミ」が選ばれた。