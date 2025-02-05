オリックス・杉本が、昨季限りで監督を退任した中嶋聡スペシャルアドバイザー（SA）の直接激励に発奮し、右翼の定位置再奪取を誓った。「（直接会うと）やっぱり安心感がありますね。成長した姿を見せたいです」監督退任後、対面したのは実は2度目。昨年12月に都内で偶然の再会を果たした。「急に目の前にバンと“久しぶりです”って現れたので、びっくりした。“奇跡だな”って言われた」。2軍でくすぶり続けていたプロ5年