タレント・小島瑠璃子（３１）の会社経営の夫（２８）が４日、急死して衝撃が走っている。小島はここ１年ほど、目立った芸能活動をしていなかった。「こじるり無双」と称されるほどバラエティー番組をはじめ、多方面で活躍。その後、日本での活動をセーブし、中国での活動を視野に入れ、２０２３年から中国の大学に留学することを公表した。所属していた大手芸能事務所ホリプロを２３年２月に退所し、春に結婚した。同年５月に