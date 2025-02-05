阪神の監督として１９８５年に球団を初の日本一に導いた吉田義男氏が３日に脳梗塞のため、死去した。４日に阪神球団が発表した。９１歳だった。５３年に阪神へ入団し、軽快なプレーぶりから「今牛若丸」の異名を持つ名遊撃手として活躍。引退後は阪神監督を３度歴任し、８９年から９５年までは野球仏代表監督を務めて「ムッシュ」と呼ばれ、国際的な競技普及にも貢献した。９２年に殿堂入りも果たした「よっさん」をスポーツライ