ＥＸＩＬＥＡＴＳＵＳＨＩ（４４）がプロデュースし、リーダーも務める４人組コーラスグループ「ＣＯＬＯＲ」の初代メンバーが、約１８年半ぶりに再集結することが４日、分かった。きょう５日に約２０年ぶりとなる新曲「Ｉｔ’ｓＢｒａｎｄＮｅｗ」を配信リリースする。体調不良で一時休養していたＡＴＳＵＳＨＩの音楽活動は２３年６月以来、約１年８カ月ぶりとなる。２０００年代初頭にクラブやストリートシーンを席巻