警察庁などが入る合同庁舎警察庁は5日、1999年11月に名古屋市のアパートで主婦高羽奈美子さん＝当時（32）＝が刺殺された事件など、未解決3事件について公的懸賞金（捜査特別報奨金）の受付期間を1年間延長することを決めた。いずれも来年2月4日まで。上限は原則300万円で、解決に結びつく情報の提供者に支払う。高羽さんは99年11月13日、名古屋市西区の自宅アパートで、刃物で首を刺されて殺害された。自宅には当時2歳の長男