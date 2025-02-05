元タレントの中居正広氏（５２）の女性トラブル対応を巡って批判されているフジテレビで、入社１０年の宮司愛海アナウンサー（３３）が社内改革の急先鋒にいる。お台場の?モノ言う女性アナ?の源泉は早稲田大時代にあり、ゼミの論文ではフジをテーマにして批評。入社前から改革精神を抱いていた。宮司アナはフジの一連の問題発覚後、先陣を切るかのように心境を告白してきた。フジが１月１７日、都内の同局で記者会見を開き、