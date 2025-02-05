2月5日（水）の交通取締情報 ＜午前＞午前の交通取締情報はありません。  ＜午後＞国道212・・・阿蘇郡小国町宮原（交差点違反・携帯電話・シートベルト）国道57・・・阿蘇市乙姫（交差点違反）国道3・・・葦北郡芦北町小田浦（スピード違反）国道219・・・球磨郡多良木町（携帯電話・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止