阿部寛（60）が3月1日と8日に前後編に分けて放送するNHK主演ドラマ「水平線のうた」（午後10時開始）の取材会にこのほど出席し、見どころを語った。宮城県石巻市などを舞台に、東日本大震災で家族を失ったタクシー運転手を演じる。これまで「安易に泣きたくない」と泣く演技に積極的になれなかったが、今回は涙するシーンが多く「岸（善幸）さんの演出が僕の考えるものを越えていた。勉強になりました」。エキストラの住民らともふ