大阪・関西万博で、政府が出展する「日本館」が1月26日、報道陣に公開された。公開された大阪・関西万博「日本館」〈2025年1月26日撮影〉◆「循環」テーマに国産スギの板を560枚テーマは「循環」。円状の2階建ての建物（高さ約13メートル、円周約250メートル）で、敷地面積は約1万3000平方メートルと、会場内では最大のパビリオン。2025年2月末の完成を見込んでいる。内外壁に国産スギの板を複数枚接着して強度を高め