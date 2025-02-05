巨人の浅野翔吾外野手（２０）が宮崎キャンプ第１クール最終日の４日、阿部慎之助監督（４５）から熱血個人ノックを受けた。大寒波の影響で異例の寒さとなり、ほぼ全メニューが室内に変更となる中、突風が吹き荒れる屋外で居残り特守。指揮官が「全く目立ってない。あっ、いたの？って感じ」と存在感の薄さを指摘する中、１軍メンバー最年少の浅野は大声を出してヘトヘトになるまで白球を追った。腹の底から叫んだ。外野ノック