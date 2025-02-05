阪神は４日、監督として１９８５年に球団史上初の日本一に導いた吉田義男さんが３日午前５時１６分、脳梗塞（こうそく）のため亡くなったと発表した。９１歳だった。現役時代も阪神ひと筋で１７年プレーし、華麗な守備で「牛若丸」と呼ばれた。１年目から遊撃のポジションを不動のものとし、２年目に盗塁王を獲得。指揮官としては計８シーズン率いた。背番号２３は永久欠番。京都弁で親しまれた「よっさん」が天国に旅立った。