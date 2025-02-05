プロフィギュアスケーター羽生結弦さん（３０）の単独インタビュー第３回。千葉公演（７、９日・ららアリーナ東京ベイ）で千秋楽を迎える「ＹｕｚｕｒｕＨａｎｙｕＩＣＥＳＴＯＲＹ３ｒｄ“ＥｃｈｏｅｓｏｆＬｉｆｅ”ＴＯＵＲ」で、２０１８年平昌五輪のショートプログラム（ＳＰ）「バラード第１番」を演じている。当時のままの高難度構成に、「運命の音」を重ねていた。（取材・構成＝高木恵）平昌五輪の