「こじるり」の愛称で親しまれるタレントの小島瑠璃子（３１）が４日、夫と都内の自宅から救急搬送された。搬送先の病院で夫の死亡が確認され、小島自身は軽症で命に別条はない。警視庁は詳しい状況を調べている。小島は高校１年生だった２００９年に「第３４回ホリプロタレントスカウトキャラバン」で応募３万３９１０人からグランプリに輝き、芸能界デビュー。明るいキャラクターとトークスキルを生かし、バラエティー番組を