昨年１２月１９日に肺炎のため死去した読売新聞グループ本社代表取締役主筆の故・渡辺恒雄氏（享年９８）の「お別れの会」が２５日に開かれることが決まった。渡辺氏は１９５０年に読売新聞社に入社。ワシントン支局長、政治部長、論説委員長などを経て、９１年に代表取締役社長・主筆に就任。２００２年、読売新聞グループ本社代表取締役社長・主筆、０４年に同会長・主筆となった。また、９６〜０４年に巨人軍のオーナーを務