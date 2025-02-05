広島の大瀬良大地投手（３３）が４日、元同僚の巨人・丸直伝の“戸郷フォーク”習得に着手していると明かした。自身より変化量が大きいのが特長。昨季の奪三振王右腕の宝刀を手に入れ、２年ぶり６度目の開幕投手を目指す。今キャンプ中に、巨人・戸郷が自身を参考にしたカットボールを解禁したことが話題に。昨年に球宴出場した際に、カットの握りを“伝授”した丸から伝わったものだ。「戸郷くんの耳に届いたらしいので『じゃ