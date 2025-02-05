中日・高橋宏斗投手（２２）が第１クール最終日の４日、キャンプ２度目のブルペンで、初の開幕投手に向けてアピールした。座った捕手に約５０球。最速１５１キロを計測し、「（井上）監督に、いい状態を見てもらいたかった」と、手応えを示した。上々の仕上がりに、井上一樹監督（５３）は「他の投手より、球が速いのは明らか」と笑み。開幕投手内定かと思いきや、正式決定は「２月中旬をイメージしている」と明言を避けた。「