オリックス・杉本裕太郎外野手（３３）が４日、恩返しの「レギュラー奪回」を誓った。この日、ＣＳ中継のゲスト解説でキャンプ地・宮崎を訪れた、前監督の中嶋聡スペシャルアドバイザー（ＳＡ）と対面。「あいさつしました。安心感がある。成長した姿を見せたい」と、恩師との再会で決意を新たにした。２０年８月、中嶋２軍監督は１軍監督代行に就任すると、ファームでくすぶっていた杉本を先発に抜てき。「クビになるかも」と