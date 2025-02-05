お笑いコンビ「エバース」の佐々木隆史と町田和樹が、２月２１日にチャンネルＮＥＣＯで放送の「エバース漫才記」に出演する。どんな場所、どんな人でも笑わせられる「オールラウンド漫才師」になるために、劇場を飛び出し、未知の世界を体験取材！「茶道」「忍者」「コンセプトカフェ」の世界を体験し、インスピレーションを受けた３本の新作漫才を作る９０分番組だ。町田は「これ、できなかったらどうするの…」と苦笑い。