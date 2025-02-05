ヤンキースがＦＡになっていた左腕ティム・ヒル投手と１年総額２８５万ドル（約４億４０００万円）で再契約に合意と４日（日本時間５日）、ＥＳＰＮのジェフ・パッサン記者が伝えた。それによると２０２５年に２５０万ドルが支払われ、２０２６年シーズンには３００万ドルのオプションが付き、契約しない場合は３５万ドルの解約金が支払われる。３４歳のヒルは昨年、ホワイトソックスで開幕するも２３イニングを投げ防御率５