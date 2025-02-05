25年前、名古屋市のアパートで主婦が殺害された事件について、警察庁は捜査特別報奨金の対象期間を1年延長しました。1999年11月に名古屋市稲生町のアパートで高羽奈美子さん（当時32）が殺害された事件は、犯人が捕まらないまま25年以上が経っています。警察庁は、この事件について捜査特別報奨金の期間を1年延長しました。解決に繋がる情報提供者には最大で300万円が支払われます。夫の高羽悟さんは、犯人の血痕が残る現場のアパ