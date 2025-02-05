小田急小田原線の看板は特急「ロマンスカー」。小田原・箱根方面への観光はもとより、沿線の通勤にも欠かせない（撮影：鼠入昌史）神奈川県は、意外に広いというべきか。どうしても、外から見ると横浜という大都市を中心に捉えてしまう。おかげで、神奈川県出身というだけで横浜市内には縁もゆかりもなくたって、なんとなく理解が早そうだから「横浜出身です」などと言ってしまう人もいるとかいないとか。横浜を通らない鉄道路線も