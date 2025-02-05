NY株式4日（NY時間14:17）（日本時間04:17） ダウ平均44569.06（+147.15+0.33%） ナスダック19636.05（+244.09+1.26%） CME日経平均先物39095（大証終比：+325+0.83%） 欧州株式4日終値 英FT100 8570.77（-12.79-0.15%） 独DAX 21505.70（+77.46+0.36%） 仏CAC40 7906.40（+51.48+0.66%） 米国債利回り 2年債 4.212（-0.037） 10年債 4.517（-0.038） 30年債 4.753（-