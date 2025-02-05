ドジャースが4日（日本時間5日）、25年の新コーチングスタッフの発表を行った。佐々木朗希投手に背番号11を譲ったロハスが72番に変更になったため、昨年まで72を付けていたバンスコヨック打撃コーチの背番号が38に変更された。同打撃コーチは、プロ経験のない珍しいコーチ。昨年はクリケットバットなどを使い、大谷の打撃の調整を支えていた。