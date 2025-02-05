気象台は、午前4時32分に、なだれ注意報を新見市、真庭市、新庄村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岡山県・新見市、真庭市、新庄村に発表（雪崩注意報）南部では、強風や高波に注意してください。北部では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。岡山県では、低温に注意してください。【警報（発表中）と予報値】■新見市□なだれ注意報【発表】6日にかけて警戒■真庭市□なだれ注意報【発表】