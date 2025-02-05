気象台は、午前4時26分に、大雪警報を鳥取市北部、岩美町、八頭町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】鳥取県・鳥取市北部、岩美町、八頭町に発表東部では、5日昼前まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鳥取市北部□大雪警報【発表】積雪5日昼前にかけて警戒・平地12時間最大降雪量25cm□なだれ注意報6日にかけて警戒■鳥取市南部□なだれ注意報6日にかけて警戒■倉吉市□なだれ注