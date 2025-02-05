ボートレース三国のG1「第68回近畿地区選手権競走」が4日目を迎える。注目は12Rだ。完調とはいえない仕上がりでも上條はインなら負けられない。得点率順位は5.20で28位。1走勝負のここを勝てば推定ボーダーラインの6.00に届く。気合の走りで勝負駆けを成功させる。エース級パワーで和田兼が全速勝負。ライン後に出て行く足だ。上田がこの攻めに乗る形か。さらに萩原が続く。＜1＞上條暢嵩1マークがレースできなかったので