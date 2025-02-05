ボートレースまるがめのG1「第68回四国地区選手権競走」は2日目を迎える。注目は12Rのドリーム戦だ。島村のイン戦を本命視した。初日後半11Rを4カドから捲って快勝したように行き足は悪くなく、逃走が濃厚だ。逆転含みの対抗格は森高。初戦を捲り差しで制した回り足は強力。差し切りも一考したい。市橋は3、1着とまとめたように機力、乗りっぷりとも悪くない。単穴は好素性47号機を駆る田村隆の割り差し強襲だ。＜1＞島村隆