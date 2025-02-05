湘南FW福田が鹿島をホームに迎える15日の開幕戦で2年ぶり白星発進を呼び込む。昨季同カードは2戦2発で、9月のホームでは2点先行されながら逆転勝利に導く決勝弾を決めた。「鈴木優磨選手や（東福岡の後輩荒木）遼太郎だったり、個が強くて組織力もある相手」と警戒しつつ「いいイメージはずっと残っている」と回想。J1初ゴールから10得点とブレークした昨季から「もっともっとという気持ち」とさらなる飛躍を目指す。