気象台は、午前4時24分に、波浪警報を小笠原村に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】東京都・小笠原村に発表伊豆諸島南部では6日明け方まで、小笠原諸島では5日昼前から5日夜のはじめ頃まで、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■小笠原村□波浪警報【発表】5日昼前から5日夜のはじめ頃にかけて警戒予想最大波高6m