北日本から西日本の日本海側を中心に大雪となるおそれがあるなか、空の便と物流網にも影響が出ています。日本航空によりますと、きのう、鹿児島空港や北海道・釧路空港などを発着する85便の欠航を決めていて、およそ4300人に影響が出ました。全日空もきのう、北海道の各空港や福岡空港などを発着する49便の欠航を決めていて、およそ4200人に影響が出ました。また、きょうは、日本航空、全日空ともに、福岡空港などを発着する一部の