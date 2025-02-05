経営統合に向けて協議を進める中、ホンダが日産に対し、子会社化する案を打診したことが分かりました。ホンダ三部敏宏 社長「日産自動車さんがいま一生懸命やっている。われわれはそれを見ている」ホンダと日産は去年12月、持ち株会社をつくり、それぞれが傘下に入る形で経営統合に向けた協議を進めると発表し、今月中旬までに方向性を決めることにしていました。関係者によりますと、持ち株会社の形ではなくホンダが日産の