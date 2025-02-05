◇カーリング日本選手権第3日（2025年2月4日神奈川・横浜BUNTAI）女子1次リーグA組で、五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレが2勝を挙げて通算2勝1敗とし、1試合を残して2次リーグ進出を決めた。午前の札幌国際大に10―3、夜のチーム大阪に12―5で快勝。4位以下なら来年のミラノ・コルティナ五輪出場の可能性がついえる正念場の大会で、まずは第一関門を突破した。また同B組ではフォルティウスが唯一の3連勝で2次リーグ進出