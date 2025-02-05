気象台は、午前4時14分に、なだれ注意報を雲南市、吉賀町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】島根県・雲南市、吉賀町に発表（雪崩注意報）島根県では、風雪や高波、落雷に注意してください。東部、西部では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。【警報（発表中）と予報値】■浜田市□なだれ注意報6日にかけて警戒■益田市□なだれ注意報6日にかけて警戒■雲南市□なだれ注意報【発表】6日に