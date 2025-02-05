白壁が続く街並みや美しい夕陽で有名なギリシャの観光地、サントリーニ島の周辺で先月末から800回以上の地震が観測されています。地震は今後、数週間続くとみられ、観光客や住民が避難しています。ヨーロッパ地中海地震学センターによりますと、ギリシャのサントリーニ島の北東25キロ付近で先月28日からの1週間に、マグニチュード5.1までの地震が815回以上記録されているということです。地元メディアは地震は今後数週間続く可能性