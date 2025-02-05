フジテレビの親会社、フジ・メディア・ホールディングス（HD）の株式を7％超保有する米投資ファンドのダルトン・インベストメンツが3日、同HDに、一連の騒動の渦中にある日枝久取締役相談役の辞任を求める書簡を送ったと発表した。“物言う株主”と呼ばれるダルトンが、中居正広氏（52）の女性トラブルを巡る対応に関連してフジHDに書簡を送るのは3度目。日枝氏は4日、共同通信の取材に応じ、自身の進退について「人事に関して