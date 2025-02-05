英歌手のサラ・ブライトマンが、７月３日の神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールから３年ぶり１１回目の単独来日公演「ＳＴＡＲＬＩＧＨＴＳＹＭＰＨＯＮＹＡＮＥＶＥＮＩＮＧＷＩＴＨＳＡＲＡＨＢＲＩＧＨＴＭＡＮ」を開催することが４日、分かった。同１４日まで６都市８公演で、計２万５０００人の動員を見込んでいる。オーケストラや合唱団、特別ゲストを迎えての公演。２２年１０月に米ラスベガスのザ・ベネチ