２０歳の新人シンガー・ソングライターのＫｕｃｃｉ（くっち）が、モデルで女優のＫｏｋｉ，が主演を務める映画「女神降臨Ｂｅｆｏｒｅ高校デビュー編」（３月２０日公開）、「―Ａｆｔｅｒプロポーズ編」（５月１日公開、いずれも星野和成監督）の主題歌「ときめき」でデビューすることが４日、分かった。音楽シーンに新星が“降臨”した。Ｋｕｃｃｉは幼少期からピアノなどに親しみ、高校生からギターや作曲も開始。１