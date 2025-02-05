YOASOBI「アイドル」が、2月5日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数289万6529回を記録。累積再生数は9億64万9060回となり、「オリコンストリーミングランキング」において史上3作目となる9億回再生突破となった。【動画コメント】 「『アイドル』は新たな扉を切り開いた曲」…年間ランキング3冠のYOASOBIから喜びの声2023年4月24日付の同ランキング初登場から登場95週目での9億回再生突破。登場95