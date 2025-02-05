Mrs. GREEN APPLE「ライラック」が、週間再生数1240万9202回を記録し、2月5日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位を獲得。これで1月13日付から、5週連続・通算21週目の1位獲得に。累積再生数は4億4995万6494回となった。【ノーカット動画】ミセス大森元貴、“ネタバレあり”で明かした裏話また、週間再生数1240万9202回で通算26週目の週間再生数1000万回超えを記録。「週間再生数1000万回超え通算週数」