気象台は、午前3時55分に、大雪警報を関市に発表しました。またなだれ注意報を関市、下呂市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】岐阜県・関市に発表岐阜県では、大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高山市□大雪警報積雪6日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・山地12時間最大降雪量50cm□なだれ注意報7日にかけて警戒■関市□大雪警報【発表】積雪6日明け方にかけて警戒（以