NY株式4日（NY時間13:22）（日本時間03:22） ダウ平均44495.44（+73.53+0.17%） ナスダック19598.11（+206.15+1.05%） CME日経平均先物39045（大証終比：+275+0.71%） 欧州株式4日終値 英FT100 8570.77（-12.79-0.15%） 独DAX 21505.70（+77.46+0.36%） 仏CAC40 7906.40（+51.48+0.66%） 米国債利回り 2年債 4.210（-0.039） 10年債 4.515（-0.040） 30年債 4.754（-0