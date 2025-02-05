気象台は、午前3時39分に、なだれ注意報を宮津市、京丹後市、伊根町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】京都府・宮津市、京丹後市、伊根町に発表（雪崩注意報）北部では、風雪や大雪、高波、竜巻などの激しい突風、落雷、なだれ、電線等への着雪に注意してください。南部では、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。【警報（発表中）と予報値】■宮津市□なだれ注意報【発表】6日に