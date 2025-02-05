38人が死亡したアゼルバイジャン航空機の墜落を調査しているカザフスタン運輸省は4日、中間報告を発表した。ロシア国営タス通信によると、機体尾部やエンジンなどに貫通による損傷があり、機体とは異なる多くの金属片も見つかった。ただ、専門家の鑑定が必要だとして、墜落原因は特定しなかった。【写真】運航停止か、50年前の飛行機かロシアの航空業界を制裁が直撃報道によると、機体の残骸の調査で、機体尾部や尾翼などに