【ロンドン＝蒔田一彦】ロイター通信によると、スウェーデン南部エーレブルの教育施設で４日、銃撃事件が発生し、警察当局は約１０人が死亡したと発表した。単独犯とみられ、容疑者の男も死亡した模様だ。事件の起きた施設は成人向けの教育機関で、移民を対象にしたスウェーデン語の授業も提供しているという。地元警察は「現時点では動機としてテロを疑っていない」としている。エーレブルは首都ストックホルムから西に約２