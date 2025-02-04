ラッコの最強入門書『ラッコ沼への招待状』（監修：今泉忠明／世界文化社）が、3月6日（木）に発売決定。情報公開後には予約が殺到し、発売前増刷も決定した。 （参考：【写真】ラッコにときめくあなたへ贈る！ラッコ最強入門書） 今、第2次ラッコブームが起きていることをご存知だろうか？ブームの大きな理由は、飼育されているラッコの頭数が、ピーク時の122頭から2025年1月現在の1館2頭まで、減っ